Uomini e Donne difficile momento per Cristina Ferrara | il lungo sfogo

Anticipazionitv.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristina Ferrara torna a parlare pubblicamente dopo la rottura con Gianmarco Steri. L’ex di  Uomini e Donne  ha parlato apertamente del periodo importante e al tempo stesso delicato che sta vivendo. Se da un lato Gianmarco aveva annunciato la separazione con toni concilianti e rispettosi, dall’altro la reazione di Cristina era apparsa più amareggiata, lasciando intendere un divario emotivo importante tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5. Le parole di Gianmarco Steri e il disappunto di Cristina Ferrara. “Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne difficile momento per cristina ferrara il lungo sfogo

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, difficile momento per Cristina Ferrara: il lungo sfogo

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Cristina Ferrara appare provata sui social: “Momento complesso e difficile” - Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo essere usciti mano nella mano dal dating show Uomini e Donne, oramai hanno ufficializzato da un po ... Secondo isaechia.it

uomini donne difficile momentoUomini e Donne, Alessandro e Roberta annunciano la loro convivenza ai fan - Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, coppia formatasi a Uomini e Donne, hanno annunciato che presto andranno a convivere ... Da tuttosulgossip.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Difficile Momento