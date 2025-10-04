Un' offerta turistica per conquistare i mercati nazionali e internazionali | le Madonie al Ttg di Rimini

Palermotoday.it | 4 ott 2025

Le Madonie si preparano a conquistare il pubblico del TTG Travel Experience di Rimini (8-10 ottobre 2025). Il Consorzio Turistico Cefalù Madonie, in rappresentanza della Dmo Madonie e Targa Florio, sarà presente all’interno del Padiglione Sicilia, grazie alla postazione messa a disposizione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it





