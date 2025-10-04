Università bloccata | stop ai rapporti con Israele
"Una giornata storica per il capoluogo pavese": l’hanno definita così i manifestanti che ieri mattina dalle 9 sono partiti da piazza della stazione paralizzando una città blindata per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo Arci Pavia più di 4mila persone hanno sfilato per rispondere all’arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla. "Se toccate la Flotilla, blocchiamo tutto" era stata la promessa che studenti, giovani, lavoratori e pensionati hanno voluto mantenere. E, dopo il corteo i manifestanti hanno bloccato le aule universitarie, segno che la mobilitazione continuerà e si allargherà ancora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Roma per Gaza. Studenti Università La Sapienza: “Facoltà di Scienze Politiche bloccata fino al 4 ottobre” - facebook.com Vai su Facebook
A Bologna bloccato il rettorato dell'Università. In via Zamboni una barriera con copertoni e sedie #ANSA - X Vai su X
"Stop ai rapporti con Israele". Raccolta di firme - Sinistra Italiana Carrara raccoglie firme perchè l’Italia interrompa i rapporti commerciali con Israele. Secondo lanazione.it