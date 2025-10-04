"Una giornata storica per il capoluogo pavese": l’hanno definita così i manifestanti che ieri mattina dalle 9 sono partiti da piazza della stazione paralizzando una città blindata per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo Arci Pavia più di 4mila persone hanno sfilato per rispondere all’arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla. "Se toccate la Flotilla, blocchiamo tutto" era stata la promessa che studenti, giovani, lavoratori e pensionati hanno voluto mantenere. E, dopo il corteo i manifestanti hanno bloccato le aule universitarie, segno che la mobilitazione continuerà e si allargherà ancora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Università bloccata: stop ai rapporti con Israele