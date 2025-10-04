Esordio casalingo per la Benetton Treviso nella United Rugby Championship contro i Glasgow Warriors oggi a Monigo. Veneti reduci dal deludente ko subito a Galway contro il Connacht, mentre gli scozzesi avevano battuto in casa gli Sharks. Serviva subito una risposta per i biancoverdi contro una formazione di assoluto livello. Ecco come è andata. Partenza subito in salita per Treviso, che sbaglia subito la prima ricezione volante e Glasgow subito in attacco, ma si salvano i ragazzi di MacRae. Primi minuti che sono un monologo scozzese, ma la prima chance è per la Benetton al 10’, ma Umaga non trova i pali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: Treviso batte Glasgow a tempo scaduto col drop di Smith