Unitalsi Calabria a Lourdes | il racconto del pellegrinaggio
Settimana intensa per l'Unitalsi, associazione cattolica che si occupa del servizio per gli ammalati e del loro trasporto nei vari pellegrinaggi, che ha partecipato insieme con le altre regioni d'Italia, al pellegrinaggio nazionale di Lourdes.Igor Colombo, scrittore e malato oncologico racconta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: unitalsi - calabria
L'esperienza spirituale oltre la politica: la Calabria in primo piano al pellegrinaggio Unitalsi di Lourdes. Mentre l'attenzione regionale è focalizzata sulle elezioni, Igor Colombo racconta la sua intensa settimana spirituale a Lourdes con l'Unitalsi, affiancando la - facebook.com Vai su Facebook
Unitalsi in pellegrinaggio a Lourdes, si pregherà per la pace - Dal 22 al 26 settembre circa 4mila pellegrini provenienti da tutta Italia si ritroveranno a Lourdes per il tradizionale pellegrinaggio nazionale dell'Unitalsi. Come scrive ansa.it