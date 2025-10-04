Unirai | solidarietà a Federica Corsini diffamata sui social
Francesco Palese, segretario dell’Unirai ROMA – Il sindacato Unirai esprime “sdegno e ferma condanna per il contenuto del post pubblicato dal profilo Instagram BoicotteRai, che offende e diffama la collega Federica Corsini, recentemente eletta nel Comitato del TG2, diffondendo insinuazioni lesive della sua onorabilità e professionalità”. L’elezione di Federica Corsini “è avvenuta in modo democratico, trasparente e libero, con la partecipazione dei giornalisti del TG2, che l’hanno votata come la più rappresentativa e autorevole per guidare il CDR. Il suo incarico non comporta alcun privilegio, ma un impegno quotidiano, gratuito e gravoso, al servizio della redazione e della tutela dei diritti dei colleghi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
