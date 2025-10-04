Unirai in difesa di Federica Corsini dopo l’elezione al Cdr del Tg2 Inaccettabile che si attacchi una donna per chi sposa

Il sindacato Unirai esprime in una nota «sdegno e ferma condanna per il contenuto del post pubblicato dal profilo Instagram BoicotteRai, che offende e diffama la collega Federica Corsini, recentemente eletta nel Comitato del Tg2, diffondendo insinuazioni lesive della sua onorabilità e professionalità». «L’elezione di Federica Corsini – sottolinea il sindacato dei giornalisti – è avvenuta in modo democratico, trasparente e libero, con la partecipazione dei giornalisti del Tg2, che l’hanno votata come la più rappresentativa e autorevole per guidare il Cdr. Il suo incarico non comporta alcun privilegio, ma un impegno quotidiano, gratuito e gravoso, al servizio della redazione e della tutela dei diritti dei colleghi. 🔗 Leggi su Open.online