Un’Inter devastante demolisce 4-1 la Cremonese | segnano sia Lautaro che Bonny

Ilgiornale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la prova convincente in Champions contro lo Slavia Praga, l’undici di Chivu torna a fare la voce grossa anche in campionato, asfaltando la Cremonese tra le mura amiche. Approccio subito aggressivo quello dell’Inter, che passa al 6’ quando Bonny fornisce un assist perfetto a Lautaro Martinez, che apre le marcature. La gara dell’ex Parma, alla prima da titolare dopo l’infortunio di Marcus Thuram, migliora ancora al 38’, quando il suo colpo di testa su cross di Dimarco vale il 2-0 per i padroni di casa. La Cremonese non riesce mai ad uscire dall’ asfissiante pressione dei nerazzurri ed affonda definitivamente ad inizio ripresa, quando Bonny è autore degli assist per le reti di Dimarco e Barella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

