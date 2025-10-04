L ast minute a cena con un’insalata velocissima che mette insieme vitamine, proteine e un gusto che sorprende. Almeno quanto l’apparecchiatura non convenzionale tra ceramica smaltata a mano e rafia (dei sottopiatti), suggestioni orientali (tovagliolo e tessutotovaglia in cui occhieggia il pattern dell’onda giapponese) e decori floreali. Per chi ama il mix & match. Macedonie e insalate: come preparale senza errori X Leggi anche › Insalata di frutta e verdura, frittata e salsina al kefir INGREDIENTI X 4: 2 arance (una rossa e una bionda) 1 lime 2 clementine 1 pera media 2 carote 80 g speck a julienne 1 cucchiaio di miele 1 limone (il succo) 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 12 cucchiaino di zenzero grattugiato 12 cucchiaino di cannella in polvere foglie di coriandolo sale e pepe Procedimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

