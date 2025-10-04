UNESCO celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti | al centro la collaborazione come pilastro della professione
Il 5 ottobre si rinnova l'appuntamento con la Giornata Mondiale degli Insegnanti, evento istituito dall'UNESCO nel 1994 per commemorare l'approvazione della storica Raccomandazione sullo status dei docenti. Quest'anno il focus internazionale punta sulla collaborazione professionale come elemento chiave per ridefinire il ruolo dei docenti nel panorama educativo contemporaneo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
