«L a notte scende come un velo. Riveste di velluto la steppa e arrotonda il mondo. Smussa le vette e sagoma i picchi. I ghiacciai in lontananza si screziano di madreperla, poi luccicano di scintille fredde e blu prima di spegnersi. Soltanto i fiumi, nell’ombra che s’insedia, s’inarcano in fugaci riflessi argentei». Cosi descrive il calar del giorno in Mongolia lo scrittore francese Ian Manook, in Aysuun. Figlia della steppa (Fazi Editore), l’ultimo romanzo d’avventura pubblicato. “Nomadland”: il trailer del film in arrivo su Disney+ X È tra queste montagne e la steppa sconfinata che nasce il grande eroe dei suoi thriller: Yeruldelgger. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una terra dominata dalla natura, dai silenzi della steppa sconfinata. Qui, la vita dei nomadi mongoli ruota attorno al bestiame e agli spostamenti stagionali. E tutto viene condiviso, caccia con l’aquila compresa