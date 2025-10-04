Un fiume giallocremisi stasera riempirà Arezzo Fiere. Non una cena come le altre, ma la cena della vittoria di Porta del Foro che stabilirà forse un record storico per la Giostra del Saracino: saranno infatti 1620 i quartieristi a tavola nei padiglioni di via Spallanzani. Un numero impressionante che consacra non soltanto il successo in piazza Grande con la lancia d’oro numero 28, ma anche la straordinaria vitalità sociale di un quartiere che continua a crescere. "Vedere tanta partecipazione mi rende davvero orgoglioso – commenta il rettore Roberto Felici – è la dimostrazione di quanto desiderassimo festeggiare, e di quanto sia stata speciale la gioia per la vittoria del 7 settembre". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una super festa per 1600. La notte di Porta del Foro