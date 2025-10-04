Cenate Sopra. Occhi che cambiano colore, pipistrelli pettinati come fossero bambole e cinque regole segrete da seguire per non sbagliare incantesimo: è così che si riconosce una streghetta. Domenica 5 ottobre, alle ore 17, a Cenate Sopra, Fiato ai Libri Junior porta in scena la magia di Priscilla, la protagonista del libro Streghetta, una strana compagna di banco di Gisella Laterza. Una ragazzina “particolare”, che siede tra i banchi di scuola con la sua amica Miriam. La bambina scoprirà presto che crescere con una streghetta accanto significa scoprire mondi nuovi, imparare a guardare la diversità con occhi diversi e, soprattutto, divertirsi senza fine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Una streghetta tra i banchi di scuola: magia e risate a “Fiato ai libri junior”