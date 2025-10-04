Una settimana al voto in Toscana | ecco la scheda elettorale per gli aretini
Sono state pubblicate le schede elettorali per le elezioni regionali della Toscana che si terranno fra una settimana (e poche ore). Le urne si apriranno infatti domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15. A quel punto i seggi saranno chiusi e si avvieranno le procedure per lo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Regionali 2025, ecco le schede elettorali - TOSCANA: Sono stati diffusi i facsimile della scheda che verrà consegnata agli elettori nelle diverse circoscrizioni. Riporta toscanamedianews.it
Elezioni regionali Toscana, tutte le istruzioni per votare. Ecco le schede elettorali - L’elezione del presidente e il rinnovo del consiglio regionale domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ... Come scrive lanazione.it