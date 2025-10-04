Una sedia vuota al BarLume | Muore Aldo ma l’aldilà non è un ostacolo

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vecchietti del BarLume sono tornati. Anzi, non se ne sono mai andati e attendevano solo di tornare protagonisti del decimo capitolo che li riguarda, nato dalla inconfondibile penna di Marco Malvaldi. Con ‘ Piomba libera tutti ’ (Sellerio), Malvaldi riprende le avventure dell’ormai celebre microcosmo toscano popolato da vecchietti sagaci, baristi riluttanti, investigatrici acute e misteri da risolvere. Sarà lui stesso, il chimico-scrittore, in dialogo con Federico Baccomo, a presentare il suo libro ed esilaranti aneddoti nell’ambito della Festa del Racconto a Carpi (Modena), domani alle 18, nella tenda di piazzale Re Astolfo, in ‘Le solite ripicche condominiali’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una sedia vuota al barlume muore aldo ma l8217aldil224 non 232 un ostacolo

© Ilrestodelcarlino.it - Una sedia vuota al BarLume: "Muore Aldo, ma l’aldilà non è un ostacolo..."

In questa notizia si parla di: sedia - vuota

Latveria nei fantastici 4: origini e il mistero della sedia vuota

Una sedia vuota per ricordare tutti i bambini morti a Gaza: l'installazione davanti al Municipio

L'Assemblea Onu parla di riconoscimento Stato Palestina, la sedia di Israele resta vuota

Lecce, muore su una sedia in attesa di cure in ospedale: 8 indagati - Otto operatori sanitari, tra medici, infermieri e altre figure professionali sono sotto indagine per la morte del camionista 52enne Danilo Pellegrino, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sedia Vuota Barlume Muore