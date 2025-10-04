Una sedia vuota al BarLume | Muore Aldo ma l’aldilà non è un ostacolo

I vecchietti del BarLume sono tornati. Anzi, non se ne sono mai andati e attendevano solo di tornare protagonisti del decimo capitolo che li riguarda, nato dalla inconfondibile penna di Marco Malvaldi. Con ‘ Piomba libera tutti ’ (Sellerio), Malvaldi riprende le avventure dell’ormai celebre microcosmo toscano popolato da vecchietti sagaci, baristi riluttanti, investigatrici acute e misteri da risolvere. Sarà lui stesso, il chimico-scrittore, in dialogo con Federico Baccomo, a presentare il suo libro ed esilaranti aneddoti nell’ambito della Festa del Racconto a Carpi (Modena), domani alle 18, nella tenda di piazzale Re Astolfo, in ‘Le solite ripicche condominiali’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

