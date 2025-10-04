Una rosa per Norma Cossetto a Cristo Re la commemorazione della giovane istriana uccisa dai comunisti slavi

Si è svolta oggi presso il Tempio di Cristo Re la manifestazione patriottica denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.L’evento ha visto la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

