Una rosa per Norma cerimonia al Parco vittime delle foibe

Si svolgerà domani, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 11 a Perugia, presso il Parco Vittime delle Foibe, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla settima edizione e che quest’anno ha ottenuto il patrocinio della Presidenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it