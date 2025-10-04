Una quercia per Laura | Così il suo impegno è vivo

"Per il suo coraggio, per la sua forza e per il messaggio che ci ha lasciato: una testimonianza costante in difesa del diritto fondamentale di decidere della propria vita. Grazie, Laura". weTree, che in tutta Italia pianta alberi in memoria di donne impegnate per la cultura, i diritti e l’inclusione, ha scelto la quercia, simbolo di forza e resistenza, per ricordare Laura Santi. L’albero, donato dall’associazione rappresentata da Ilaria Borletti Buitoni, è stato consegnato ieri alla presenza di Marco Cappato (tesoriere della Luca Coscioni), della sindaca Vittoria Ferdinandi, del vicesindaco Marco Pierini, dell’assessore all’ambiente David Grohmann e di Stefano Massoli, marito di Laura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

