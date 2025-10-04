Una nuova generazione di medici rinforza l' organico nel distretto sanitario faentino

Oggi il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, la vicesindaca Iris Gavagni Trombetta e la direttrice del Distretto di Faenza, Donatina Cilla, hanno incontrato i medici di medicina generale di Castel Bolognese. Un confronto utile, che ha permesso di fare il punto sulla situazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dall’Africa per l’Africa: aperto a Nairobi un polo di eccellenza per formare la nuova generazione di medici - Un doppio traguardo per la formazione sanitaria in Africa: Amref International University (Amiu) ha celebrato la sua sesta cerimonia di laurea e, nello stesso giorno, ha inaugurato ufficialmente il ... Segnala vita.it

Una nuova forma associativa di medici di base - Fornire ai pazienti valdostani continuità assistenziale dal mattino alla sera e insieme, un punto di riferimento fermo, sempre nella stessa sede. Come scrive rainews.it