Una notte con l’allerta meteo per vento forte nella Toscana orientale
FIRENZE – Allerta per vento nella giornata di domani (5 ottobre) sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e l’Arcipelago. Lo ha deciso la Sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo in vista del transito di una rapida perturbazione tra la sera di oggi (4 ottobre) e la mattinata di domani. L’allerta sarà in vigore dalle 6 alle 15 del 5 ottobre. Coinvolgerà le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: notte - allerta
Meteo in Liguria, allerta gialla per temporali da questa notte fino a domenica pomeriggio | Previsioni
Allerta meteo in Toscana, temporali forti e vento nella notte - Firenze, 21 giugno 2025 – Caldo, molto caldo, purtroppo destinato ad aumentare non solo nei valori assoluti ma soprattutto in quelli percepiti: sì perché se in questi giorni la Toscana è stata ... Si legge su lanazione.it