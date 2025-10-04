"Magnifica". È il giudizio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la mostra “Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia“. Dopo l’incontro istituzionale al Cnao, la seconda tappa della visita di ieri in città è stata al Castello Visconteo, alla mostra organizzata nell’ambito delle manifestazioni per i 500 dalla Battaglia di Pavia (24 febbraio 1525), che ha aperto al pubblico lo scorso 19 settembre e per il suo valore storico e culturale ha ottenuto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, motivo per cui è stata inserita nel programma della visita presidenziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Una mostra magnifica". Gli arazzi della Battaglia. Leonardo e Bergognone conquistano il Quirinale