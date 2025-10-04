Una mostra magnifica Gli arazzi della Battaglia Leonardo e Bergognone conquistano il Quirinale
"Magnifica". È il giudizio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la mostra “Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia“. Dopo l’incontro istituzionale al Cnao, la seconda tappa della visita di ieri in città è stata al Castello Visconteo, alla mostra organizzata nell’ambito delle manifestazioni per i 500 dalla Battaglia di Pavia (24 febbraio 1525), che ha aperto al pubblico lo scorso 19 settembre e per il suo valore storico e culturale ha ottenuto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, motivo per cui è stata inserita nel programma della visita presidenziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: mostra - magnifica
Il Presidente #Mattarella visita la mostra al Castello di #Pavia: “è magnifica”. Il sindaco Lissia: "una giornata straordinaria per la città" @LissiaMichele - - X Vai su X
Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 saremo in Piazza del Giglio nella magnifica Lucca... Una Mostra Mercato Artigianale da non perdere... Dalle 9 alle 20 - facebook.com Vai su Facebook
"Una mostra magnifica". Gli arazzi della Battaglia. Leonardo e Bergognone conquistano il Quirinale - È il giudizio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la mostra “Pavia 1525: le arti nel ... Scrive ilgiorno.it
Mattarella visita la mostra "Pavia 1525 le arti del rinascimento e gli arazzi della battaglia" - (Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato al Castello Visconteo di Pavia la mostra "Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della ... Lo riporta la7.it