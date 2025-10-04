Una mattinata tra auto sportive e volanti della polizia | a Binetto un sabato speciale per i bambini con disabilità

Baritoday.it | 4 ott 2025

Una mattinata all'insegna dei sorrisi, tra svago e momenti educativi, tutta dedicata a bimbi e ragazzi con disabilità. Si è tenuta questa mattina, nell'Autodromo del Levante di Binetto, la seconda edizione dell'iniziativa 'Operazione Felicità'.La manifestazione, promossa dall’Automobile Club. 🔗 Leggi su Baritoday.it

