Non succedeva da decenni che un ministro taiwanese atterrasse a Roma, e prendesse parte a una cerimonia pubblica nella capitale con tanto di rappresentanti delle istituzioni italiane. È talmente pericoloso e poco usuale, che la notizia dell'arrivo a Roma del ministro degli Esteri di Taiwan Lin Chia-lung, il 18 settembre scorso, è stata tenuta pressoché blindata. Lin è venuto a inaugurare la nuova sede di rappresentanza di Taiwan in Italia, cioè i locali di viale Liegi che sono stati di recente ristrutturati. Con lui c'era lo staff della rappresentanzaambasciata, ma pure il presidente del Gruppo parlamentare di amicizia Italia-Taiwan, il senatore Lucio Malan, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera Paolo Formentini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una mattina a Roma con il ministro degli Esteri taiwanese. Parla Gasparri