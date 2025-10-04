Una locanda di Monchio delle Corti | Non accettiamo ospiti provenienti da Israele

Parmatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Seguendo l'esempio di altre attività commerciali, anche noi della @locandacentolaghi ci sentiamo in dovere di fare un atto concreto nella speranza di sensibilizzare quanto più possibile l'opinione pubblica sul genocidio in atto a Gaza. Da oggi non saranno accettate presso la nostra struttura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: locanda - monchio

Cerca Video su questo argomento: Locanda Monchio Corti Accettiamo