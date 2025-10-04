Una grande marea per Gaza Stazione chiusa e treni fermi | Abbiamo bloccato tutto

"L’avevamo promesso e l’abbiamo fatto, blocchiamo tutto, per la Palestina". Un fiume in piena e inarrestabile di persone si è riversato ieri mattina nelle strade di Reggio, accogliendo l’invito ad aderire allo sciopero generale indetto dai sindacati Cobas, Usb e Cgil per l’intera giornata di ieri e per tutti i settori, cui hanno aderito anche i centri sociali, le associazioni pro Palestina, quelle di volontariato e tantissimi studenti e studentesse. Erano oltre 15mila i partecipanti che, hanno pervaso il cuore della città, bloccando la circonvallazione, che è rimasta paralizzata per quasi due ore, e la stazione dei treni, per circa un’ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una grande marea per Gaza. Stazione chiusa e treni fermi: "Abbiamo bloccato tutto"

