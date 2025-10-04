Una fragranza luminosa dopo l’oscurità della mezzanotte Invitante come le speranze di un giorno che inizia Il jus novità di una maison che intreccia con maestria storie olfattive
L a mezzanotte è il confine silenzioso tra ciò che è stato e ciò che può ancora essere. È l’ora delle promesse sussurrate, dei pensieri più profondi. Come scriveva Emily Dickinson: «A mezzanotte, ciascuno cerca qualcosa, spesso se stesso ». È a questo tempo sospeso, q uando non è più ieri, ma non ancora domani, che Bottega Veneta dedica un trio di nuove fragranze, a comporre la collezione “Mezzanotte”. E se il buio è introspezione, l’alba è rinascita. Luci e ombre, entrambe, sono parti inseparabili del cambiamento, e ricordano che un nuovo inizio è sempre possibile. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Bottega Veneta, il profumo di un nuovo giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: fragranza - luminosa
Gelsomino a Freddo Una fragranza luminosa e raffinata, delicata e ricca di contrasti. Creata con l’antica tecnica dell’enfleurage a freddo, cattura l’essenza del gelsomino nella sua forma più pura, rivelando tutta la sua freschezza autentica. Un profumo che c - facebook.com Vai su Facebook