L a mezzanotte è il confine silenzioso tra ciò che è stato e ciò che può ancora essere. È l’ora delle promesse sussurrate, dei pensieri più profondi. Come scriveva Emily Dickinson: «A mezzanotte, ciascuno cerca qualcosa, spesso se stesso ». È a questo tempo sospeso, q uando non è più ieri, ma non ancora domani, che Bottega Veneta dedica un trio di nuove fragranze, a comporre la collezione “Mezzanotte”. E se il buio è introspezione, l’alba è rinascita. Luci e ombre, entrambe, sono parti inseparabili del cambiamento, e ricordano che un nuovo inizio è sempre possibile. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Bottega Veneta, il profumo di un nuovo giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una fragranza luminosa, dopo l’oscurità della mezzanotte. Invitante come le speranze di un giorno che inizia. Il jus novità di una maison che “intreccia”, con maestria, storie olfattive