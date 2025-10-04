Una donna per la prima volta a capo della Chiesa chi è Sarah Mullally arcivescova di Canterbury
Per una Papa donna forse è troppo presto, ma i tempi sono ormai maturi per una donna arcivescovo. La Chiesa d’Inghilterra segna una svolta epocale e, per la prima volta nella storia, permette a una donna di sedersi sullo scanno riservato all’arcivescovo di Canterbury, tra le figure di maggior rilievo nella gerarchia cattolica anglicana. Si chiama Sarah Mullally, ha 63 anni e un passato da infermiera. La prima donna a capo di una Chiesa. La Chiesa cattolica esiste da più di duemila anni. Quella d’Inghilterra vanta oltre 500 anni di storia documentata e, in questi cinque secoli, non era mai accaduto che fosse una donna a trovarsi in cima alla sua piramide di potere. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: donna - prima
La Forza Di Una Donna: Il Drammatico Finale Della Prima Stagione!
Aggressione choc a Siena: donna picchiata, prima denuncia per i danni al locale
Clara Atorino al timone del Berchet, prima preside donna in 114 anni: “Lavorare a scuola? Una vocazione”
Sanae Takaichi è la prima donna a guidare il partito di governo in Giappone - X Vai su X
Nel 1678 Elena Cornaro Piscopia, veneziana, divenne la prima donna al mondo a laurearsi in filosofia all’Università di Padova: un trionfo di sapere e libertà femminile! - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione nella Chiesa anglicana: per la prima volta in 500 anni una donna alla guida - Per la prima volta un vescovo donna nella Chiesa anglicana: Sarah Mullally, è stata eletta dal sinodo per la carica di arcivescovo di Canterbury, ossia per il ruolo di primate della Chiesa nazionale d ... Da msn.com
Chi è Sarah Mullally, prima donna arcivescovo di Canterbury: svolta storica nella Chiesa anglicana dopo 500 anni - Ex infermiera, 63 anni, moglie e madre di due figli, ordinata presbitera a 40 anni: è lei l’alto prelato scelto dal Sinodo anglicano al termine di un iter lungo 11 mesi. Riporta quotidiano.net