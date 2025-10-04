Per una Papa donna forse è troppo presto, ma i tempi sono ormai maturi per una donna arcivescovo. La Chiesa d’Inghilterra segna una svolta epocale e, per la prima volta nella storia, permette a una donna di sedersi sullo scanno riservato all’arcivescovo di Canterbury, tra le figure di maggior rilievo nella gerarchia cattolica anglicana. Si chiama Sarah Mullally, ha 63 anni e un passato da infermiera. La prima donna a capo di una Chiesa. La Chiesa cattolica esiste da più di duemila anni. Quella d’Inghilterra vanta oltre 500 anni di storia documentata e, in questi cinque secoli, non era mai accaduto che fosse una donna a trovarsi in cima alla sua piramide di potere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Una donna per la prima volta a capo della Chiesa, chi è Sarah Mullally, arcivescova di Canterbury