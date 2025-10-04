Una domenica di solidarietà | raccolta straordinaria di sangue nella Valle dei Templi

Agrigentonotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata all’insegna della solidarietà nella cornice della Valle dei Templi di Agrigento. Domenica 5 ottobre si terrà una raccolta straordinaria di sangue promossa da DonatoriNati, l’associazione dei donatori volontari della polizia di Stato, con il supporto dei vigili del fuoco e di Fidas. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: domenica - solidariet

La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 8 e domenica 9 marzo - Sabato 8 e domenica 9 marzo torna a Roma un nuovo appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali ... Lo riporta romatoday.it

Domani e domenica torna 'Ama il tuo quartiere' - Domani, sabato 12 e domenica 13 luglio nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale "Ama il Tuo Quartiere - Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Domenica Solidariet224 Raccolta Straordinaria