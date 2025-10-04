Una domenica di solidarietà | raccolta straordinaria di sangue nella Valle dei Templi

Una giornata all’insegna della solidarietà nella cornice della Valle dei Templi di Agrigento. Domenica 5 ottobre si terrà una raccolta straordinaria di sangue promossa da DonatoriNati, l’associazione dei donatori volontari della polizia di Stato, con il supporto dei vigili del fuoco e di Fidas. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

