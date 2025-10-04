Per dieci anni una docente oggi 43enne avrebbe versato «sotto banco» ai titolari della scuola paritaria in cui lavorava a Foggia 600 euro dei 900 del suo stipendio perché, dice a Repubblica Bari, era il modo più semplice per accumulare punteggio utile per la cattedra. Il senso - evidenzia il quotidiano - era: qualche anno di trafila nella scuola paritaria e in cambio i 12 punti all’anno che le. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Una docente denuncia: "Per accumulare punti pagavo io la scuola". Dava 600 euro dei suoi 900 di stipendio a un'Istituto di Foggia