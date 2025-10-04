Una Corsa verso la speranza Gli iscritti a quota duemila | sosterranno lo sport in ospedale

Ilgiorno.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si corre per le vie della città portando un messaggio di solidarietà con la " Corsa della Speranza ". La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Bianca Garavaglia con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha come obiettivo sostenere il progetto " Sport in Ospedale ", che offre ai bambini e ai ragazzi in cura all’ Istituto Nazionale dei Tumori di Milano la possibilità di vivere lo sport come parte integrante del percorso di cura, favorendo benessere fisico, autostima e socialità. La Corsa della Speranza è aperta a tutti: famiglie, scuole, gruppi sportivi, associazioni, aziende e singoli cittadini che vorranno partecipare correndo o camminando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

una corsa verso la speranza gli iscritti a quota duemila sosterranno lo sport in ospedale

© Ilgiorno.it - Una Corsa verso la speranza. Gli iscritti a quota duemila: sosterranno lo sport in ospedale

In questa notizia si parla di: corsa - verso

Alien episodio 6: la corsa della xenomorfa verso il dominio terrestre

Elezioni comunali a Lecco. Mauro Gattinoni dà il via alla corsa verso il voto: “La nostra? Una coalizione aperta”

Trump, il video di Obama e la corsa verso l’autodistruzione

corsa verso speranza iscrittiUna Corsa verso la speranza. Gli iscritti a quota duemila: sosterranno lo sport in ospedale - Busto Arsizio, manifestazione della Fondazione Bianca Garavaglia in favore del progetto. Secondo msn.com

Al via la “Corsa della Speranza”: sport e solidarietà a Busto Arsizio - Obiettivo raccogliere fondi per sostenere il progetto “Sport in Ospedale” nato per offrire ai bambini e ai rag ... Lo riporta varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Verso Speranza Iscritti