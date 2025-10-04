Domani si corre per le vie della città portando un messaggio di solidarietà con la " Corsa della Speranza ". La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Bianca Garavaglia con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha come obiettivo sostenere il progetto " Sport in Ospedale ", che offre ai bambini e ai ragazzi in cura all’ Istituto Nazionale dei Tumori di Milano la possibilità di vivere lo sport come parte integrante del percorso di cura, favorendo benessere fisico, autostima e socialità. La Corsa della Speranza è aperta a tutti: famiglie, scuole, gruppi sportivi, associazioni, aziende e singoli cittadini che vorranno partecipare correndo o camminando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una Corsa verso la speranza. Gli iscritti a quota duemila: sosterranno lo sport in ospedale