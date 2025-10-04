UNA CARRIERA AL TOP La prima maglia ritirata | la numero 4 è solo di Roberto
Roberto Brunamonti è nato a Spoleto (Perugia) il 14 aprile 1959. Viene acquistato dall’ Avvocato Porelli per una cifra complessiva vicina al miliardo di lire. L’Avvocato si presenta a Rieti con una valigetta che contiene 400 milioni, più i cartellini di Maurizio Ferro e Alessandro Daniele. Dal 1982 al 1996 gioca in bianconero con 473 presenze e 5.576 punti solo per il campionato. La sua maglia numero 4 è stata la prima a essere ritirata dal club. Sarebbero poi seguite la 5 di Sasha Danilovic e, dopo un tira e molla, la 10 di Renato Villalta. Ha vinto quattro scudetti (1984, 1993, 1994, 1995), una Coppa Europa (1990), tre Coppe Italia (1984, 1989, 1990), una Supercoppa (1995). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
