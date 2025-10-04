Una campagna per educare a migliorare la raccolta differenziata

È nata la campagna di comunicazione di Venezia Ambiente per migliorare la qualità della raccolta differenziata attraverso il coinvolgimento dei cittadini. Si intitola “Merceologiche in piazza” e il primo evento si è svolto lunedì 29 settembre nel corso della Festa di San Michele Arcangelo a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: campagna - educare

