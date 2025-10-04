Un vivaio d’oro | l’Inter Primavera dei record
Inter Primavera, convocati Italia Under 20: il ct Nunziata chiama gli attaccanti Iddrissou e Mosconi ?Il Settore Giovanile dell’Inter, in particolare la squadra Primavera (Under 19), si è affermato nel corso della sua storia come una vera e propria fucina di talenti e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: vivaio - inter
Calciomercato Inter, i nerazzurri piazzano un colpo a sorpresa per il vivaio: accordo con gli spagnoli
Inter, colpo a sorpresa per il vivaio: arriva Amadou Konteh dal Valencia
Inter Primavera, Lissi firma il primo contratto da professionista: il futuro del vivaio è blindato
Il primo gol di Pio in Serie A sembra scritto dal destino: arriva dall’assist di chi, anni prima, aveva già percorso quella stessa strada. Due generazioni diverse, ma lo stesso vivaio a formarli. Due prodotti della cantera nerazzurra. Due veri interisti. ? - facebook.com Vai su Facebook
A latere, due cose: 1) Non ho i dati, ma non mi stupirebbe scoprire che l'ultima volta che due del vivaio Inter hanno fatto assist e gol nella stessa azione erano gli anni '80 o giù di lì. 2) Il professor Libero da Chiesavecchia sull'Isella è tornato a dispensare lezion - X Vai su X
Cesena, Primavera in vetta: "Un vivaio promettente" - Nicola Campedelli dalla scorsa estate è diventato a 44 anni il nuovo allenatore della Primavera 2. Si legge su ilrestodelcarlino.it
C'è un'Inter che sorride: Primavera campione d'Italia, quattro giovanili in corsa per lo Scudetto - La delusione per la pesante sconfitta contro il PSG in Champions League è ancora impressa nella mente dei tifosi. Lo riporta calciomercato.com