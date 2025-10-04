Un teschio come simbolo della protesta Pro Flotilla | libertà con minaccia di morte e terrore Se questo è il pacifismo…
“Sul loro albero maestro, sventola la bandiera della ciurma di Cappello di Paglia. Un simbolo che parla di libertà, coraggio, ribellione contro ogni tirannia. La Flotta della Libertà è reale. E oggi, a bordo, ci sono anche i sogni di chi ha imparato da Luffy che non esiste un potere eterno, che la vera giustizia è quella che si mette in mare”, è il proclama dei Pro Flotilla c he ieri sono scesi in piazza a devastare e bloccare pezzi di città italiane. Messaggi sulfurei, dai “navigatori” e da chi li sostiene. I presunti pacifisti “per Gaza” anche nei simboli svelano una coscienza tutt’altro che dialogante, come in quel teschio con cappello di paglia sopra, incrociato da due ossa, che viene definito “One Piece” nel segno di un mito dei pirati, Jolly Roger, e ispirato da una famosa serie manga giapponese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: teschio - simbolo
Punisher svela un simbolo e trasforma il suo iconico logo a teschio
Teschio con cappello di paglia, perché il simbolo di ‘One Piece’ sbuca nei cortei per Gaza e Flotilla?
Teschio con cappello di paglia, perché il simbolo di 'One Piece' sbuca nei cortei per Gaza e Flotilla? - X Vai su X
Teschio con cappello di paglia, perché il simbolo di 'One Piece' sbuca nei cortei per Gaza e Flotilla? Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Teschio con cappello di paglia, perché il simbolo di 'One Piece' sbuca nei cortei per Gaza e Flotilla? - La spiegazione di Francesco Toscano, che gestisce la community italiana della serie cult giapponese Dal Nepal alla Francia, dal Madagascar all'Indonesia, fino all'Italia. Scrive msn.com
Dal manga alle piazze: la bandiera di One Piece diventa simbolo globale di protesta - Giovani di tutto il mondo la usano per esprimere libertà, ribellione e speranza contro le ingiustizie. Secondo globalist.it