Un teschio come simbolo della protesta Pro Flotilla | libertà con minaccia di morte e terrore Se questo è il pacifismo…

“Sul loro albero maestro, sventola la bandiera della ciurma di Cappello di Paglia. Un simbolo che parla di libertà, coraggio, ribellione contro ogni tirannia. La Flotta della Libertà è reale. E oggi, a bordo, ci sono anche i sogni di chi ha imparato da Luffy che non esiste un potere eterno, che la vera giustizia è quella che si mette in mare”, è il proclama dei Pro Flotilla c he ieri sono scesi in piazza a devastare e bloccare pezzi di città italiane. Messaggi sulfurei, dai “navigatori” e da chi li sostiene. I presunti pacifisti “per Gaza” anche nei simboli svelano una coscienza tutt’altro che dialogante, come in quel teschio con cappello di paglia sopra, incrociato da due ossa, che viene definito “One Piece” nel segno di un mito dei pirati, Jolly Roger, e ispirato da una famosa serie manga giapponese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

