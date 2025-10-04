Un serpente lungo tre chilometri a Roma sfila il corteo proPal

AGI - La manifestazione proPal di Roma è diventato un lunghissimo fiume lungo oltre tre chilometri che da Piramide prosegue fino a San Giovanni. Affluenza record secondo gli organizzatori: "Siamo seicentomila!" urla dal carro principale del lungo corteo romano per la Palestina, la presidente del movimento studenti palestinesi, Maya Issa. Tra un kebab e una birra sventolano numerose le bandiere della Palestina insieme a quelle dei sindacati (Cobas) e ai colori arcobaleno. In sottofondo i cori "Palestina libera" accompagnati da musica araba.E l'ipotesi di prolungare il percorso oltre San Giovanni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Un serpente lungo tre chilometri, a Roma sfila il corteo proPal

In questa notizia si parla di: serpente - lungo

“È cieco e lungo come un fiammifero, si era nascosto sotto una pietra”: ritrovato dopo 20 anni il serpente più piccolo del mondo

In negozio c'è un lungo serpente: scene di panico tra clienti e titolari

Nei giorni scorsi un serpente del grano è stato rinvenuto per strada lungo corso Grosseto a Torino, all’altezza del negozio Mobilandia. L’animale è stato preso in carico dai veterinari del Centro animali non convenzionali (Canc) di Grugliasco, dove si trova tutto - facebook.com Vai su Facebook

Un serpente in casa e scoppia il panico: catturato dopo oltre un'ora e rimesso in libertà - Una scena da documentari naturalistici ma accaduta realmente tre giorni fa nel cuore del centro cittadino di Manduria dove una donna si è ritrovata faccia a faccia con un serpente lungo quasi due ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Trova un serpente di due metri in casa e scoppia il panico: catturato dopo oltre un'ora, è stato rimesso in libertà - Una scena da documentari naturalistici ma accaduta realmente tre giorni fa nel cuore del centro cittadino di Manduria dove una donna si è ritrovata faccia a faccia con un serpente lungo quasi due ... Segnala leggo.it