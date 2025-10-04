Un po’ di ordine sul genere del saggio romanzo d’avventure delle idee
In questo periodo mi capita spesso di parlare in pubblico di saggismo. Così ho raccolto una serie di domande, obiezioni ed equivoci, i quali dimostrano la confusione che regna sul genere del saggio. Forse allora, anche in una breve sintesi, non è inutile mettere un po' d'ordine. Il saggio moderno, alimentato da Seneca e da Plutarco, dalle lettere degli umanisti-scienziati e dai capitoli in terzine, nasce col progressivo sgretolarsi dei sistemi metafisici medievali. A differenza del trattato accademico e dell'instant book, esige di saper circoscrivere con esattezza una verità che si dà solo "in situazione", nell'esperienza di un singolo di fronte a un evento o a un incontro (di qui la sua tendenza al dialogo socratico).
