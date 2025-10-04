Un piano da 500mila euro per assicurare il diritto allo studio

Ilgiorno.it | 4 ott 2025

Quasi 500mila euro per le scuole, "sono luogo di crescita e partecipazione". Approvato anche a Bellinzago Lombardo il piano per il diritto dallo studio, "non un obbligo – così l’assessore all’Istruzione e alla Famiglia, Miriam Cuomo – ma una scelta politica e sociale. Un investimento sul futuro dei nostri ragazzi e sulla coesione della nostra comunità". Qualche numero, a partire dalla popolazione scolastica. Nel 202526, le scuole del paese hanno accolto 338 alunni, distribuiti in 18 classi fra scuola dell’Infanzia Arcobaleno, primaria Malenza e scuola media Einstein. Le aree di intervento partono dall’ inclusione e dal sostegno, con oltre 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

