Ogni 4 ottobre, la Giornata mondiale degli animali richiama l’attenzione su compagni che, silenziosi, condividono la nostra quotidianità. Sbircia la Notizia Magazine, insieme all’agenzia stampa Adnkronos, ha verificato dati e tendenze per raccontare un’Italia in cui la famiglia include code, piume e squame. Un rapporto che parla di famiglia Il richiamo alla figura di San . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Un pet per ogni italiano: il 4 ottobre è la loro giornata