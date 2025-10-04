C onfesso che diffido un po’ della beneficienza on line, di queste raccolte fondi a volte poco trasparenti. Inoltre, la beneficenza è una cosa nobile, lasciata al nostro buon cuore; mentre pagare le tasse è un dovere. Noi italiani la pensiamo al contrario. In arrivo da Gaza un nuovo gruppo di 15 bambini malati X Leggi anche › Uguaglianza sui banchi: le iniziative affinché nessun bambino resti senza quaderno Così massacriamo Chiara Ferragni, anche giustamente, per una beneficenza fatta male, e idolatriamo personaggi che hanno scelto di non contribuire alla salute, all’istruzione, alla sicurezza dei compatrioti (perché a questo servono le tasse, mentre noi per autoassolverci ci raccontiamo che vada tutto a pagare i politici, i cui stipendi, indennità, privilegi sono in effetti eccessivi ma rappresentano una goccia nel mare della spesa pubblica). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Un passo per Aurora" è il nome della raccolta fondi istituita dalla sindaca di Monselice per consentirle di essere operata in America