Un mese fa era stato svelato il murale dedicato ad Alan Kurdi, il piccolo migrante siriano morto a 3 anni, nel 2015, nelle acque del mar Egeo e ritrovato sulla spiaggia di Bodrum lungo la costa turca. Nel Parco del Giambellino è ritratto abbracciato a un altro bambino tra l’azzurro del mare e del cielo. Ieri, il polmone verde di via Giambellino 129 è stato intitolato a lui. Al bimbo che con la sua magliettina rossa e i pantaloncini blu è diventato simbolo del dramma dei migranti. Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 6 Santo Minniti, Serkan Sultan, rappresentante della Comunità curda milanese, Nermin Shenishen, volontaria del Centro Diurno Educativo Creta e Margherita Reale, rappresentante del quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un parco dedicato ad Alan Kurdi. Due giorni di attività per i cittadini