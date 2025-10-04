Un parco dedicato ad Alan Kurdi Due giorni di attività per i cittadini
Un mese fa era stato svelato il murale dedicato ad Alan Kurdi, il piccolo migrante siriano morto a 3 anni, nel 2015, nelle acque del mar Egeo e ritrovato sulla spiaggia di Bodrum lungo la costa turca. Nel Parco del Giambellino è ritratto abbracciato a un altro bambino tra l’azzurro del mare e del cielo. Ieri, il polmone verde di via Giambellino 129 è stato intitolato a lui. Al bimbo che con la sua magliettina rossa e i pantaloncini blu è diventato simbolo del dramma dei migranti. Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 6 Santo Minniti, Serkan Sultan, rappresentante della Comunità curda milanese, Nermin Shenishen, volontaria del Centro Diurno Educativo Creta e Margherita Reale, rappresentante del quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: parco - dedicato
Memoria calpestata: il Comune rade al suolo il parco dedicato all’eroe
In anteprima mondiale, in occasione della prima capitale europea transfrontaliera Gorizia e Nova Gorica, giovedì 24 luglio ore 21.15 Parco Coronini al premio Amidei a Gorizia debutta il nuovo film di Massimiliano Finazzer Flory “Nel tuo occhio” dedicato a Carlo Michelstaedter
Inaugurato il parco dedicato al meteorite
FdI a Grosseto vuole un parco dedicato a Giovanni Gentile, ideologo del fascismo che aderì alla RSI. Lo stesso che salutava Hitler come «condottiero della grande Germania che quest’Italia aspettava al suo fianco». Prima il francobollo del MIC, ora pure l’intito - X Vai su X
Inaugurato il monumento dedicato ai Carabinieri Ieri mattina, nel Parco delle Rimembranze davanti al Municipio, è stato naugurato il monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia erano presenti il Comando Provinciale, i rappresentanti dell - facebook.com Vai su Facebook
INTITOLAZIONI. IL PARCO DEL GIAMBELLINO DEDICATO AD ALAN KURDI - Due giorni di attività con i ragazzi e le ragazze del quartiere (mi- Scrive mi-lorenteggio.com
Milano dedica un parco alla memoria di Alan Kurdi, simbolo della tragedia dei migranti - Milano rende omaggio alla memoria di Alan Kurdi, il bambino siriano di tre anni divenuto simbolo della tragedia dei migranti nel Mediterraneo. Secondo stranieriinitalia.it