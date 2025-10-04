Un nuovo sguardo sui manga | tutte le novità della linea Aiken in arrivo da BAO Publishing

La linea di manga Aiken di BAO si arricchisce di otto nuovi e attesisissimi titoli in uscita nel prossimo periodo: le serie  Tokyo Tarareba Girls  e  La tigre delle nevi  di Akiko Higashimura, il volume unico  La mia vita a 24 fotogrammi al secondo  di Rintaro, la nuova edizione del volume  Una vita tra i margini  di Yoshihiro Tatsumi, la serie  Swinging Dragon & Tiger Boogie  di Koko Haida, il volume unico  L’ora del caffè  di Tetsuya Toyoda, la serie  Quello che la pioggia non dice  di Izumi Okaya, il tredicesimo volume de  La taverna di mezzanotte  di Yaro Abe. BAO Publishing  è orgogliosa di annunciare  otto nuovi manga  in uscita prossimamente per la  linea Aiken,  inaugurata a maggio 2019, pensata con l’intento di piacere a chi già ama i fumetti giapponesi e di conquistare nuovi lettori e lettrici. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

