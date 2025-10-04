Un nuovo sguardo sui manga | tutte le novità della linea Aiken in arrivo da BAO Publishing
La linea di manga Aiken di BAO si arricchisce di otto nuovi e attesisissimi titoli in uscita nel prossimo periodo: le serie Tokyo Tarareba Girls e La tigre delle nevi di Akiko Higashimura, il volume unico La mia vita a 24 fotogrammi al secondo di Rintaro, la nuova edizione del volume Una vita tra i margini di Yoshihiro Tatsumi, la serie Swinging Dragon & Tiger Boogie di Koko Haida, il volume unico L’ora del caffè di Tetsuya Toyoda, la serie Quello che la pioggia non dice di Izumi Okaya, il tredicesimo volume de La taverna di mezzanotte di Yaro Abe. BAO Publishing è orgogliosa di annunciare otto nuovi manga in uscita prossimamente per la linea Aiken, inaugurata a maggio 2019, pensata con l’intento di piacere a chi già ama i fumetti giapponesi e di conquistare nuovi lettori e lettrici. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
