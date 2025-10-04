Un murale dedicato alla dea della pace Eirene su un liceo di Empoli
EMPOLI – Nella mattina di ieri (3 ottobre) è stata conclusa l’opera Eirene del writer Neve, al secolo Danilo Pistone, realizzata sulla parete del liceo Virgilio e che guarda su tutta piazza XIV Luglio. È la seconda opera dell’artista piemontese, come spiegato, dopo quello su via della Repubblica in zona Santa Maria che raffigura Mercurio su progetto del ministero della cultura e E-Distribuzione chiamato b. Eirene invece è un’opera completamente finanziata dal Comune di Empoli, che l’artista ha realizzato con il supporto di Paolo Grasso e del Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi, nel quale stasera Neve parteciperà a un incontro aperto al pubblico per parlare delle sue tecniche e della sua visione della street art. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
