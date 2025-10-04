Un Monza rischiatutto Bianco rilancia Keita Balde
Quello di Empoli era il primo piccolo bivio. La gara odierna, alle 15 tra le mura amiche dell’U-Power Stadium contro il Catanzaro, rappresenta invece un solo e pericoloso sentiero. Anche se siamo solo ad inizio stagione, il Monza e il suo allenatore Paolo Bianco sono chiamati più che mai ad una svolta drastica. L’obiettivo è chiaro: la promozione diretta dista già 6 punti e ora è necessario tornare a vincere (magari in modo convincente) per ridare morale all’intero ambiente. La pausa per le nazionali è imminente e dal risultato di questo pomeriggio potrebbero poi arrivare le decisioni della dirigenza biancorossa sul futuro di Bianco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
