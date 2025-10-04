Un marciapiede verde per Meoste | Così pedoni sicuri presto i lavori

di Manuela Plastina Via libera al percorso pedonale di Meoste: la giunta ha firmato il progetto definitivo aprendo così la strada alla realizzazione di un’infrastruttura richiesta dai cittadini, attesa da anni e fondamentale per la sicurezza dei pedoni che rischiano l’incolumità nel passare attraverso la frazione. La strada che attraversa il centro abitato è ad alto traffico, collegando Rignano e il Valdarno con Bagno a Ripoli e Firenze e manca ad oggi un luogo protetto per chi non ha un mezzo privato o deve spostarsi a piedi. Arriverà, promette la giunta ripolese: sarà creato un percorso riservato ai pedoni parallelo alla Sp 1 via Roma, al riparo dalle auto e dal traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

