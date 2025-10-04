Un manifesto di energia e sensualità | tra sportswear couture e pelle scultorea McCollough e Hernandez debuttano così con la maison spagnola
U n’esplosione di colore squarcia l’attesa. Alla Paris Fashion Week va in scena l’alba di un nuovo capitolo per Loewe. L’attesissimo debutto di Jack McCollough e Lazaro Hernandez, il duo creativo che ha reso grande Proenza Schouler, ha finalmente preso forma, segnando un punto di svolta per la maison spagnola. La loro prima collezione Primavera-Estate 2026 è un manifesto programmatico: un’iniezione di minimalismo energico e rigore sartoriale che dialoga con un’eredità visionaria, pronta a essere riscritta. PFW PE26: In e Out dallo Street Style. guarda le foto La nuova visione creativa di Loewe. 🔗 Leggi su Iodonna.it
