Sarzana, 4 ottobre 2025 – Nel fine settimana la città fa un salto nel tempo. Dame e cavalieri oggi e domani riporteranno l’atmosfera al 1487 con la rievocazione della guerra di Serrezzana. Si inizia oggi pomeriggio alle 14. E’ prevista infatti l’apertura delle porte con i tradizionali colpi degli artiglieri, seguita alle 16 dal taglio del nastro e l’apertura ufficiale della manifestazione: la contesa che vide opporsi la Repubblica di Genova e la Signoria di Firenze per il possesso della città. L’evento, organizzato dall’associazione Senza Tempo, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per appassionati di storia, rievocatori e visitatori provenienti da tutta Italia e anche da diverse zone d’ Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un lungo salto nel 1487. Dame, cavalieri e cannoni La rievocazione della Guerra di Serrezzana