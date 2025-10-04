Un fiume di manifestanti pro Pal attraversa il centro di Roma

Agi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fiume di persone sfila al corteo, festante, pacifico e politicamente molto definito ( bandiere pro Palestina, dei sindacati Cobas e Usb, slogan  e striscioni contro il governo Meloni con la premier e Salvini i più 'citati'), partito da Porta San Paolo accompagnato da musica araba. La manifestazione è imponente, con la partecipazione di delegazioni della comunità palestinese, associazioni studentesche e culturali, rappresentanti del mondo sindacale e attivisti della Global Sumud Flotilla. Non mancano purtroppo gruppi legati ai movimenti antagonisti che rovinano il clima e i valori pacifici e pacifisti della manifestazione con bandiere di Hamas e uno striscione delirante che recita: "7 ottobre festa nazionale". 🔗 Leggi su Agi.it

