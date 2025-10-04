Un fiume di manifestanti pro Pal attraversa il centro di Roma
Un fiume di persone sfila al corteo, festante, pacifico e politicamente molto definito ( bandiere pro Palestina, dei sindacati Cobas e Usb, slogan e striscioni contro il governo Meloni con la premier e Salvini i più 'citati'), partito da Porta San Paolo accompagnato da musica araba. La manifestazione è imponente, con la partecipazione di delegazioni della comunità palestinese, associazioni studentesche e culturali, rappresentanti del mondo sindacale e attivisti della Global Sumud Flotilla. Non mancano purtroppo gruppi legati ai movimenti antagonisti che rovinano il clima e i valori pacifici e pacifisti della manifestazione con bandiere di Hamas e uno striscione delirante che recita: "7 ottobre festa nazionale". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: fiume - manifestanti
Nepal, ministro Finanze Paudel picchiato e inseguito a Kathmandu da manifestanti in un fiume: oltre 22 morti in proteste contro governo - VIDEO
Proteste in Nepal, il ministro delle Finanze spogliato e inseguito in un fiume dai manifestanti
Sciopero per Gaza, a Torino fiume di manifestanti in corso Vittorio Emanuele II
“Palestina libera dal fiume al mare”, il coro dei manifestanti sulla Tangenziale Est a Milano - facebook.com Vai su Facebook
“Palestina libera dal fiume al mare”, il coro dei manifestanti sulla Tangenziale Est a Milano - X Vai su X
Decaro in piazza a Bari rilancia i cori che inneggiano alla cancellazione di Israele: "Palestina libera dal fiume fino al mare” - L'europarlamentare Pd e candidato alla regione Puglia del centrosinistra canta insieme ai pro Pal che inneggiano alla distruzione dello stato ebraico ... ilfoglio.it scrive
Manifestazione pro Pal, il corteo arriva in Prato della Valle: «Siamo 50mila persone» VIDEO - Questo è il grido dei manifestanti pro Pal a conclusione della giornata di manifestazione. Secondo ilgazzettino.it