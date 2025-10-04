Un ex United si è affidato a Chat Gpt come agente | La pago solo 15 sterline al mese

Demetri Mitchell, ex difensore del Manchester United nella stagione 2017-18 e che ora milita nel Leyton Orient (terza divisione inglese), ha rivelato la strategia utilizzata per negoziare con il suo nuovo club. Demetri Mitchell, ex United, si affida all’intelligenza artificiale come agente. Il classe 1997 ha ammesso, nel podcast “From my left”, di aver imparato a trattare col suo nuovo club grazie all’ intelligenza artificiale con Chat Gpt. Le dichiarazioni di Mitchell riportate da As: «Il Leyton Orient mi ha inviato un’offerta e ho usato Chat Gpt per chiedere come dovevo negoziare col club e cosa dovevo dire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

