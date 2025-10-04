Un dolore enorme soffro tanto Grande Fratello Grazia Kendi in lacrime | fatti troppo pesanti

Grazia Kendi, 25 anni, è una delle concorrenti più discusse e vitali del Grande Fratello 2025. Con la sua energia travolgente e la naturale esuberanza che porta dentro la Casa di Cinecittà, è riuscita sin da subito a conquistare l’attenzione del pubblico. Nelle ultime ore, però, la giovane originaria dell’Argentario ha mostrato un lato diverso di sé, molto più fragile e intimo, lasciandosi andare a uno sfogo che ha sorpreso i compagni di avventura e i telespettatori. La ragazza, che nella vita lavora in uno stabilimento balneare ed è attualmente single, ha raccontato per la prima volta un capitolo doloroso del suo passato sentimentale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it