Un confronto per superare le divergenze? Fratelli d' Italia | Dialogo tardivo noi al lavoro da mesi

4 ott 2025

Fratelli d’Italia prende posizione sul confronto aperto dal sindaco Francesco Miccichè con le forze della maggioranza. Un’iniziativa giudicata tardiva dal gruppo consiliare e dalla responsabile cittadina Paola Antinoro, che ricordano come la richiesta di un tavolo unitario fosse stata avanzata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L'Esecutivo Micciché è in crisi, il sindaco cerca di mettere una pezza: "Confronto per superare le divergenze"

